Изюм, улица Первомайская, октябрь 2022 года. Фото: Евгения Титаренко

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.

По предварительной информации, попадание зафиксировано в четырехэтажном жилом доме. Также загорелись автомобили и почтовые отделения.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общем российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области.