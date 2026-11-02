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02 ноября 2026, 10:49

Россияне ударили авиабомбами по Изюму: погиб человек, есть раненые

02 ноября 2026, 10:49
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Изюм, улица Первомайская, октябрь 2022 года. Фото: Евгения Титаренко
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Российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.

По предварительной информации, попадание зафиксировано в четырехэтажном жилом доме. Также загорелись автомобили и почтовые отделения.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общем российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области.

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