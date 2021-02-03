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03 февраля 2021, 13:51 265

На Николаевщине задержали на получении взятки начальника управления полиции

03 февраля 2021, 13:51 265
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Фото: из открытых источников
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В Николаевской области правоохранители установили причастность начальника одного из управлений ГУНП в незаконных сделках. Чиновницу николаевской полиции и ее водителя уличили в финансовых махинациях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что по предварительной договоренности, отдельных сотрудников полиции включали в приказ на дополнительное премирование.

После получения денежных средств полицейские "возвращали" большую часть суммы. Откаты непосредственно собирал водитель и передавал их руководительнице. На передаче очередных "налогов" с премий - 39 тысяч гривен - чиновницу задержали", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели неотложные обыски. В настоящее время 45-летнюю полицейскую и ее 52-летнего сообщника задержали до избрания меры пресечения.

Готовится объявления им о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.

взятка деньги премия полиция Николаев

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