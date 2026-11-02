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02 ноября 2026, 13:40

СБУ разоблачила агитаторов, которые призвали еще больше атаковали Украину

02 ноября 2026, 13:40
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили прокремлевских агитаторов в разных регионах Украины. Они оправдывали российскую агрессию и призывали к ударам по украинским городам.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киевской области разоблачили мужчину, который агитировал украинцев сложить оружие перед РФ. В частности, он распространял пророссийскую пропаганду в российской соцсети.

В Кропивницком подозрении получил мужчина, который в чатах в мессенджерах призвал к усилению российских обстрелов украинских городов. В частности, он публиковал комментарии у блоггеров из РФ, входящих в "пул Путина".

В Херсоне киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая оправдывала временную оккупацию портового города и призвала вооруженные группировки РФ к новым атакам на правобережье региона. Также она распространяла дезинформацию о боевой работе Сил обороны и оперативной ситуации на фронте.

На Буковине разоблачили еще двух агитаторов. Они в мессенджерах оправдывали военные преступления россиян, а также распространяли пророссийские нарративы об украинцах.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине будут судить военного, который перешел на сторону россиян и попал в плен в Донецкой области.

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