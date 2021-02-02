В Харькове снова "минировали" 4 здания

И опять не нашли ни взрывчатки, ни "минера"

И опять не нашли ни взрывчатки, ни "минера"

Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция проверила сообщение о минировании нескольких зданий в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщение о том, что в четырех админзданиях по улице Шевченко заложена взрывчатка, поступило на спецлинию "102" сегодня, 2 февраля в 12:05.

По адресам выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полицейские обследовали более 6 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 185 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, - сообщили в полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.

#поліція_Харківщини Поліція перевірила повідомлення про мінування кількох будівель у Київському районі... Posted by Поліція Харківської області on Tuesday, February 2, 2021

Как сообщалось ранее, 27 января в Харькове полицейские искали бомбу в сервисном центре МВД.

Ранее, 22 января в Харькове "заминировали" несколько зданий в день приезда Зеленского.

Напомним вчера в Киеве задержали "минера" железнодорожного вокзала. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области.