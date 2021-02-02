В Харькове снова "минировали" 4 здания
Полиция проверила сообщение о минировании нескольких зданий в Киевском районе Харькова.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщение о том, что в четырех админзданиях по улице Шевченко заложена взрывчатка, поступило на спецлинию "102" сегодня, 2 февраля в 12:05.
По адресам выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Полицейские обследовали более 6 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 185 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, - сообщили в полиции.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
#поліція_Харківщини Поліція перевірила повідомлення про мінування кількох будівель у Київському районі...Posted by Поліція Харківської області on Tuesday, February 2, 2021
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