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Российские удары по Одесщине: горели склады, разрушена пекарня, есть пострадавшие

02 ноября 2026, 11:37
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Фото: ГСЧС Одесщины
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Российские войска массированно атаковали Одесскую область. По предварительным данным, пострадали пять человек: четверо в Одессе и еще один человек в области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Одессе в результате попаданий в складские помещения вспыхнули масштабные пожары. Также повреждены газовая труба, жилой дом и гараж.

На юге области в результате атаки разрушено здание пекарни, где возник пожар. Кроме того, горели складские помещения.

В другом районе зафиксированы повреждения административного здания, жилых домов, киосков и автостанции.

К ликвидации последствий российских обстрелов привлекли более 150 спасателей. В настоящее время работы на местах попадания продолжаются.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.

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