Более 900 ударов за сутки: на Запорожье ранены четыре человека

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека. В общем российские войска нанесли 939 ударов по 52 населенным пунктам области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Оккупанты совершили 21 авиаудар по Запорожью, Камышувахе, Балабиному, Юрковке и другим населенным пунктам.

Также российские войска применили 750 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под ударом оказались Запорожье, Кушугум, Малокатериновка, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, зафиксированы пять обстрелов из реактивных систем залпового огня и 163 артиллерийских удара.

Поступило 43 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 1 ноября российский беспилотник атаковал Решетиловскую общину Полтавской области. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок 2012 года рождения.