В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры

Фото: Национальная полиция

В Киеве на Борщаговке нетрезвый мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры. Он произвел не менее пяти выстрелов во двор дома. К счастью, никто не пострадал

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 ноября около 18:00.

Правоохранители выяснили, что киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил "развлечься" и открыл огонь с балкона квартиры в сторону двора.

Полицейские задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Во время обыска у него изъяли травматический пистолет и 50 патронов к нему.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений.

За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми. Машина получила повреждения, люди не пострадали. Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.