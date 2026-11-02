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02 ноября 2026, 11:19

В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры

02 ноября 2026, 11:19
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве на Борщаговке нетрезвый мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры. Он произвел не менее пяти выстрелов во двор дома. К счастью, никто не пострадал

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 ноября около 18:00.

Правоохранители выяснили, что киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил "развлечься" и открыл огонь с балкона квартиры в сторону двора.

Полицейские задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Во время обыска у него изъяли травматический пистолет и 50 патронов к нему.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений.

За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми. Машина получила повреждения, люди не пострадали. Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.

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