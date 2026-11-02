Фото: Facebook/Вадим Лях

В понедельник, 2 ноября, около 10:00 российские войска нанесли авиаудар двумя ФАБ-250 по центральной части города

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

По его словам, одна из авиабомб попала в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки погибла 68-летняя женщина. Еще шесть человек получили ранения. Трое пострадавших госпитализированы, другим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

В результате обстрела повреждены девять многоэтажных домов, отделение "Новой почты", медицинское учреждение, магазин и автомобили.

Напомним, российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Пострадали до 11 человек, в том числе 11-летний мальчик, у которого диагностировали острую реакцию на стресс.