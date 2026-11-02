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02 ноября 2026, 12:14

"Поднимал на меня руку": Камалия шокировала признанием об экс-супруге Стефанишиной

02 ноября 2026, 12:14
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Украинская певица Камалия удивила откровенным признанием личной жизни. Артистка рассказала о романе с Михаилом Стефанишиным – бывшим мужем эксвицеппремьер-министра и экспосла Украины в США Ольги Стефанишиной

Об этом певица рассказала в интервью Маричке Довбенко, передает RegioNews.

По словам Камалии, их отношения начались примерно через месяц после ее разрыва с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Сначала все было романтично: цветы, красивые слова и внимание мужчины.

Однако со временем, как утверждает певица, роман превратился в сложный период ее жизни. Камалия заявила, что на протяжении отношений сталкивалась с ревностью и домашним насилием.

"Я просто любила этого человека всем сердцем, всей душой. И я многое скрывала несколько лет. Это Михаил Васильевич Стефанишин. Фамилия довольно известная в Украине. Цветы, красивые слова, все так романтично. Я даже подумать не могла, что этот мужчина сможет так поднять руку", – вспомнила артистка.

По словам Камалии, Михаил сильно ревновал ее к бывшему мужу, с которым она сохранила теплые отношения. В состоянии алкогольного опьянения мужчина впервые поднял руку.

За 3,5 года физическое насилие повторялось неоднократно. На следующее утро он засыпал певицу подарками и просил прощения, а она снова его прощала. Однажды дело дошло даже до вызова полиции, однако звезда забрала заявление.

В 2024 году в СМИ появились фото певицы с синяками

"Потом я уже поняла, что имею дело с психопатом, с нарциссом. Я потом уже со временем это осознала. Это же постоянные эмоциональные качели, и получается, что ты будто впадаешь в зависимость. Каждый раз я убегала и думала: "Все, слава Богу, я убежала". Проходил месяц, и я снова начинала по нему скучать, – поделилась Камалия.

Окончательно покончить с этими отношениями артистке удалось после того, как она узнала об измене бойфренда с ее близкой подругой. Сейчас Камалия и Михаил полностью прекратили общение.

Справка: Камалия – украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнительница. В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году.

Что известно о Михаиле и Ольге Стефанишиных

Михаил Стефанишин – бывший супруг экспосла Украины в США Ольги Стефанишиной. Супруги состояли в браке около 13 лет, однако в 2017 году развелись. У них двое общих детей.

Михаил работал в Департаменте киберполиции Нацполиции. В 2025 году его имя упоминалось в журналистском расследовании о возможном влиянии на деятельность АРМА и передаче арестованных активов в управление. Ольга Стефанишина заявляла, что после развода их связывают только общие дети.

Сама Ольга тоже фигурировала в уголовных производствах. В частности, по делу о возможной растрате бюджетных средств при закупках Минюста, а в 2026 году НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Она отрицает обвинения.

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Украина Ольга Стефанишина певица муж физическое насилие экс-муж Камалия
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