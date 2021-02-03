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03 февраля 2021, 09:05 168

Назван ТОП-10 худших глав ОГА при президентстве Зеленского

03 февраля 2021, 09:05 168
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Всего в рейтинг вошло 47 действующих и бывших руководителей областных государственных администраций
Всего в рейтинг вошло 47 действующих и бывших руководителей областных государственных администраций
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RegioNews опубликовал собственный рейтинг глав ОГА, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским с начала его каденции. Руководителей областей оценивали по таким критериям, как нескандальность, эффективность, некоррупционность и договороспособность.

Абсолютный антирекорд в десятке худших глав ОГА показал экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Его рейтинг по результатам оценок составил 0 (ноль) баллов. Напомним, Балонь занимал пост главы области с ноября 2019 года по июнь 2020 года. Именно в июне чиновника задержали - по данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

Лишь по 3 балла в ТОП-10 худших глав ОГА набрали Михаил Бно-Айриян (экс-глава Киевской ОГА), Александр Стадник (бывший руководитель Николаевщины) и Виталий Туринок (экс-руководитель Запорожской области).

Пятое место в рейтинге занимает действующий глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко - он набрал лишь 4 балла. Так, в рейтинге говорится о том, что скандалы стали сопровождать нынешнего руководителя Волыни еще до официального назначения на должность. Уже на следующий день после того, как правительство Алексея Гончарука согласовал назначение Погуляйка, Волынская областная рада обратилась к президенту с несогласием с таким кадровым решением.

Места в ТОП-10 худших с шестого по десятое занимают уже экс-главы: Черкасской ОГА - Роман Боднар, Сумской - Роман Грищенко, Львовской - Маркиян Мальский, Одесской - Максим Куцый, а также действующий глава Луганщины Сергей Гайдай. У них всех - по 5 баллов в рейтинге из 25-ти максимальных.

С полным рейтингом глав ОГА, критериями оценки чиновников и подробной информацией по каждому главе облгосадминистрации читайте в нашем проекте "Вся президентская рать. Рейтинг губернаторов, назначенных Зеленским с начала его президентской каденции”.

Напомним, что ранее RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

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