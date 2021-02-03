Рейтинг президента Зеленского упал - опрос КМИС

Президентский рейтинг уменьшился почти на 5%

Президентский рейтинг уменьшился почти на 5%

Фото: Stephanie Lecocq/Reuters

По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского стал меньше. Однако, несмотря на это, он все равно остается на первом месте, по сравнению с другими претендентами на президентское кресло.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года)", - говорится в исследовании.

Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (13,5%) – разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По данным социологов, рейтинги этих политиков значимо не изменились.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (4,8%), член партии "Голос" Сергей Притула (4,5%) и спикер парламента Дмитрий Разумков (4%).

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Исследование проходило с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, что ранее RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

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