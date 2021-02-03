09:29  03 февраля
В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
08:56  03 февраля
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам
08:09  03 февраля
ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2021, 12:25 1953

Рейтинг президента Зеленского упал - опрос КМИС

03 февраля 2021, 12:25 1953
Читайте також українською мовою
Президентский рейтинг уменьшился почти на 5%
Президентский рейтинг уменьшился почти на 5%
Фото: Stephanie Lecocq/Reuters
Читайте також
українською мовою

По сравнению с декабрем 2020 года рейтинг президента Владимира Зеленского стал меньше. Однако, несмотря на это, он все равно остается на первом месте, по сравнению с другими претендентами на президентское кресло.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года)", - говорится в исследовании.

Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (13,5%) – разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По данным социологов, рейтинги этих политиков значимо не изменились.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (4,8%), член партии "Голос" Сергей Притула (4,5%) и спикер парламента Дмитрий Разумков (4%).

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Исследование проходило с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, что ранее RegioNews в своем эксклюзивном проекте "50 оттенков Зеленского" подвел итоги того, что наобещал и не выполнил президент.

Читайте также: ТОП-10 лучших голов ОГА по версии RegioNews и ТОП-10 худших губернаторов по президентства Зеленского

Владимир Зеленский украинцы рейтинг опрос президент

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua