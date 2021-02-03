Нацрада з телерадіомовлення повідомить провайдерам про необхідність дотримуватися рішення РНБО про санкції проти "112 Україна", ZIK і NewsOne

І буде моніторити ситуацію

І буде моніторити ситуацію

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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомить провайдерам про необхідність дотримання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про впровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Про це повідомила голова Нацради Ольга Герасим’юк у коментарі Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

У санкційних списках ідеться про супутникові телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne. Ми маємо повідомити нашим ліцензіатам-провайдерам. І моніторити ситуацію щодо виконання рішення РНБО, - заявила Ольга Герасим'юк.

За її словами, у кількох компаній, які зазначені в санкційних списках, справді є частотні присвоєння, але Нацрада у вересні 2019 року не продовжила їм ліцензії.

Ці частоти мають бути виставлені на конкурс. Але зараз, у зв'язку з коронавірусною пандемією, конкурси призупинено. А тому певний час ці частоти простоюють. Тільки-но буде розблоковано можливість проводити конкурси - ми виставимо їх і перерозподілимо відповідно до вимог українського законодавства, - наголосила Герасим'юк.

Як повідомлялося, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.