После назначения Татарова в ОП его окружение завладело активами Микитася - СМИ

Журналисты узнали, что под крылом Офиса Президента происходит масштабное присвоение активов компании "Укрбуд" людьми заместителя Ермака Олега Татарова

Журналисты узнали, что под крылом Офиса Президента происходит масштабное присвоение активов компании "Укрбуд" людьми заместителя Ермака Олега Татарова

Фото: из открытых источников

После назначения Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента, активы его бывших работодателей - строительной компании "Укрбуд" и ее бывшего владельца Максима Микитася начали переходить к людям из окружения Татарова.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Bihus.Info, передает RegioNews.

Журналисты рассказывают, что смена собственников активов началась незадолго до и уже после назначения Татарова заместителем председателя Офиса президента (Татарова назначили 5 августа 2020 года).

Согласно расследованию, компания "Дейринг Капитал", которая была создана в конце 2019 года и одним из владельцев которой является тесть Олега Татарова Александр Павлушин, летом 2020 года "перехватила" одну из застроек "Укрбуда" в Святошинском районе и в ускоренном режиме начала оформлять право на аренду 1,3 га земли.

Доля в компании "Еко-Буд-Трейд", которая могла принадлежать Максиму Микитасю, через два месяца после назначения Татарова в Офис президента отошла киевлянину Валерию Мищенко. Он значится как партнер Людмилы Мищенко по компании "Кий-Плаза", которая является партнершей тестя Татарова по "Дейринг Капитал".

Максим Микитась ранее заявлял, что приобрел у "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого долю в "Еко-Буд-Трейд" - подрядчика одного из самых скандальных киевских объектов Подольско-Воскресенского моста.

По данным Bihus.Info, Мищенко также имеет все шансы оформить контроль над БК "Укрбудмонтаж", которая до 2019 года контролировалась женой Микитася. Весной 2020 года он подписал с новым формальным владельцем "Укрбудмонтажа" договор, вероятно, о займе под залог компании.

Этот выпуск - ответ, почему Зеленский отмазывает Татарова от тюрьмы. Если коротко, Татаров - это ключик Зеленского к 10 миллиардам", - прокомментировал расследование в Facebook нардеп Гео Лерос.

Сам Татаров, который ранее возглавлял юридический департамент в компании Максима Микитася "Укрбуд", заявил, что информация о получении контроля его окружением над активами компании не соответствует действительности.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.