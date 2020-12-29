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29 декабря 2020, 21:11 9

Объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, - Нацполиция

29 декабря 2020, 21:11 9
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Фото INSIDER
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Объявление подозрения Максиму Микитасю не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует. Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительного органа.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В Нацполиции отмечают, что публично обнародована лишь часть доказательств, собранных полицейскими в рамках досудебного расследования. Эта доказательная база стала основанием для объявления по согласованию с процессуальным руководителем подозрения Максиму Микитасю в совершении тяжких преступлений - похищении человека и вымогательстве. Ведь согласно ст. 222 УПК Украины "ведомости досудебного расследования можно разглашать лишь с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

Обращаем внимание, что уголовное производство, где фигурирует Максим Микитась и которое расследуют следственные подразделения Национальной полиции, не имеет ничего общего с уголовными производствами, досудебное расследование которых по подследственности осуществляют другие правоохранительные органы, - заявляют в полиции.

Национальная полиция Украины призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом.

Ранее сообщалось, что прокуратура и полиция будут просить суд отправить Микитася в СИЗО - Геращенко.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда” подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

криминал подозрение коррупция Нацполиция Максим Микитась
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