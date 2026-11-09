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09 ноября 2026, 07:46

"Немного другой формы": Трамп предположил, какой будет Украина после завершения войны

09 ноября 2026, 07:46
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Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь "немножко другую форму"

Об этом Трамп заявил в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос журналиста, видит ли он будущее Украины как свободного и независимого государства после завершения войны, президент США сказал:

"Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и они в конце концов получат Украину немного другой формы".

Во время интервью Трамп также снова упомянул о военной и финансовой помощи Украине при президентстве Джо Байдена. Он утверждал, что предыдущая администрация якобы выделила Украине около 350 млрд долларов деньгами и оружием.

В то же время, Трамп заявил, что при его президентстве США не передавали Украине помощь бесплатно, а продавали оружие европейским странам за полную стоимость. Он также выразил недовольство тем, что, по его мнению, США потратили значительные средства, не получив ничего вместо этого.

Журналист отметил, что Соединенные Штаты получили независимость Украины. Однако Трамп отрицал это утверждение.

"Вы еще вообще ничего не получили. Посмотрим, как все сложится", – ответил американский президент.

После этого журналист уточнил, ожидает ли Трамп, что Украина в конечном счете останется свободным и независимым государством. Именно в ответ на этот вопрос он и высказал предположение об Украине немного другой формы.

В конце разговора Трамп традиционно заявил, что война якобы никогда бы не началась, будь он в то время президентом США.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Кроме того, Франция также присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны. Париж будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.

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