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27 января 2021, 13:04 4

Нескоромний анонсировал свое участие в пресс-конференции о "шокирующих факторах коррупции в Украине" в Брюсселе

27 января 2021, 13:04 4
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Подозреваемый в заказном убийстве СБУшник разоблачит украинских коррупционеров в Брюсселе
Фото из открытых источников
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Telegram-канал от имени СБУ-шника Дмитрия Нескоромного, якобы подозреваемого в заказе убийства, распространил анонс прессконференции Нескоромного в пресс-клубе Брюсселя.

Об этом сообщает "Telegram-канал Дмитрия Нескоромного", передает RegioNews.

Тема пресс-конференции: "Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный расскажет о злоупотреблениях чиновников страны".

Событие состоится во вторник, 2 февраля 2021 года, прямая трансляция из пресс-клуба Брюссель Европа в 10.00 утра по центральноевропейскому времени.

Бывший первый заместитель Главы Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СумГУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны чиновников СБУ, а также сенсационные факты коррупции на самых высоких уровнях власти в Украине, - говорится в анонсе.

Ранее сообщалось, что был задержан полковник Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ".

Впоследствии появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшем побеге Дмитрия Нескоромного.

Позже в "Telegram-канале Нескоромного" пообещали рассказать о связях Ермака и откатах на "Большом строительстве". Автор канала угрожает громкими разоблачениями.

24 января в Офисе президента подтвердили причастность Нескоромного к заказному убийству начальника главка СБУ. Дмитрия Нескоромного объявили в розыск.

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