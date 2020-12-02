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02 декабря 2020, 16:34 812

Микитась в суде дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова

02 декабря 2020, 16:34 812
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Он представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД
Он представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД
Фото: Facebook
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Во время избрания меры пресечения для эксперта, который выдал фиктивную экспертизу по оценке квартир Нацгвардии, было засвидетельствовано, что в качестве взятки он получил паркоместо от экс-владельца "Укрбуда" Максима Микитася.

Как передает RegioNews, об этом говорится в публикации агента НАБУ Евгения Шевченко в Facebook.

Но интересная новость заключается в другом - процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту руководил никто иной, как заместитель председателя Офиса Президента Украины Олег Татаров! И один из подозреваемых, а именно Максим Микитась, заключил сделку со следствием, пошел на сотрудничество с детективами НАБУ - засвидетельствовал совершение преступления Татаровим и предоставил соответствующие доказательства", - пишет Шевченко.

Он добавил, что теперь Зеленскому необходимо освободить Олега Татарова с занимаемой должности.

Теперь вам, господин Президент Зеленский, нужно как можно быстрее не только избавиться от коррупционера под крышей ОП, а и уволить того, кто вам его привел, а это, как известно, господин Ермак. И чем дольше вы будете медлить с принятием необходимых кадровых решений, тем глубже будете опускаться в глазах украинцев", - заявил Шевченко.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Читайте также: Новый поворот в деле Микитася: заместителя Ермака Татарова обвинили в коррупции.

НАБУ Офис президента коррупция Укрбуд Максим Микитась Олег Татаров
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