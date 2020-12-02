Микитась в суде дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова

Он представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД

Он представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД

Фото: Facebook

Во время избрания меры пресечения для эксперта, который выдал фиктивную экспертизу по оценке квартир Нацгвардии, было засвидетельствовано, что в качестве взятки он получил паркоместо от экс-владельца "Укрбуда" Максима Микитася.

Как передает RegioNews, об этом говорится в публикации агента НАБУ Евгения Шевченко в Facebook.

Но интересная новость заключается в другом - процессом "решения" вопроса и предоставлением взятки эксперту руководил никто иной, как заместитель председателя Офиса Президента Украины Олег Татаров! И один из подозреваемых, а именно Максим Микитась, заключил сделку со следствием, пошел на сотрудничество с детективами НАБУ - засвидетельствовал совершение преступления Татаровим и предоставил соответствующие доказательства", - пишет Шевченко.

Он добавил, что теперь Зеленскому необходимо освободить Олега Татарова с занимаемой должности.

Теперь вам, господин Президент Зеленский, нужно как можно быстрее не только избавиться от коррупционера под крышей ОП, а и уволить того, кто вам его привел, а это, как известно, господин Ермак. И чем дольше вы будете медлить с принятием необходимых кадровых решений, тем глубже будете опускаться в глазах украинцев", - заявил Шевченко.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

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