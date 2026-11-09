Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали 2980 оккупантов. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения. Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 609 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также Силы обороны Украины поразили четыре танка, 15 бронемашин, 68 артсистем, шесть РСЗО, два средства ПВО, 1843 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 638 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донецкой области и территории России.