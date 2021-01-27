Тимошенко подтвердила свою переписку с Ермаком
Юлия Тимошенко рассказала, что общается с властью "для переориентации власти на работу для страны".
Об этом лидер "Батькивщины" рассказала на брифинге, передаёт RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.
Тимошенко заявила, что общается с властью для того, чтобы переориентировать её на работу для страны и подтвердила свою переписку с главой Офиса президента Андреем Ермаком
Я буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе и при власти, для того, чтобы изменить ситуацию, - сказала Юлия Тимошенко.
Тимошенко уточнила, что будет использовать все возможности для изменения стратегии государства. По её словам, сейчас Украина отдаёт ресурсы, возможности, землю и финансы глобальным финансовым спекулянтам, а в стране остаются только долги и бедность.
Как сообщалось вчера, журналисты поймали Тимошенко и Ермака за интересной перепиской. Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день.