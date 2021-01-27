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27 января 2021, 12:01 26

Тимошенко подтвердила свою переписку с Ермаком

27 января 2021, 12:01 26
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Объясняет, что "использует все возможности для изменения ситуации в стране"
Объясняет, что "использует все возможности для изменения ситуации в стране"
Фото ba.org.ua
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Юлия Тимошенко рассказала, что общается с властью "для переориентации власти на работу для страны".

Об этом лидер "Батькивщины" рассказала на брифинге, передаёт RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Тимошенко заявила, что общается с властью для того, чтобы переориентировать её на работу для страны и подтвердила свою переписку с главой Офиса президента Андреем Ермаком

Я буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе и при власти, для того, чтобы изменить ситуацию, - сказала Юлия Тимошенко.

Тимошенко уточнила, что будет использовать все возможности для изменения стратегии государства. По её словам, сейчас Украина отдаёт ресурсы, возможности, землю и финансы глобальным финансовым спекулянтам, а в стране остаются только долги и бедность.

Как сообщалось вчера, журналисты поймали Тимошенко и Ермака за интересной перепиской. Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день.

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