На Львовщине авто сбило трех 15-летних девушек, которые шли по тротуару

Фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября около 19:50 на улице Сагайдачного в поселке Шкло Яворивского района.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 66-летний житель Новояворовска, управляя автомобилем ВАЗ-2101, выехал на тротуар, где сбил трех 15-летних девушек.

В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы, их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенском районе во время обгона 21-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В ДТП травмировались четыре человека, среди них – 17-летняя девушка. Всех госпитализировали.