Заместитель Ермака Татаров был автором схем, по которым вывели "Укрбуд" - Микитась

Максим Микитась рассказал новые подробности о роли заместителя Ермака Татарова в истории с "Укрбудом"

Максим Микитась рассказал новые подробности о роли заместителя Ермака Татарова в истории с "Укрбудом"

Фото: из открытых источников

Автором схемы, по которой Максим Микитась потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, он занимался оформлением документов и перерегистрацией "Укрбуда" на подставных лиц.

Об этом в Facebook сообщил нардеп 8 созыва и бывший президент компании "Укрбуд" Максим Микитась, передает RegioNews.

По словам Микитася, тогда Олег Татаров юридически так составил документы, что он потерял контроль над активами "Укрбуда" под "гарантии" денег на достройку жилых комплексов.

Микитась рассказал, что Олег Татаров в "Укрбуде" "решал вопросы с различными государственными органами", а параллельно подрабатывал предоставлением юридических и других услуг бывшему окружению Януковича.

Это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и вывели "Укрбуд". Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде (Олег Майборода, гендиректор "Укрбуд Девелопмент" - ред.) и Федотенкову (Дмитрий Федотенков, ресторатор - ред.) подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами "Укрбуда" под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом", - написал Микитась.

Он утверждает, что "Укрбуд Девелопмент" переоформили на подставных лиц, но денег на достройку "новые хозяева" так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов.

Микитась также заявил, что после его ареста Олег Татаров прислал своего адвоката, "и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам". Он обвинил Татарова в дезинформации первых лиц государства о ситуации с "Укрбудом", и отметил, что именно Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей инвесторов.

Впервые в жизни прошу репост и помощи в распространении информации. Это и вопрос моей в СИЗО безопасности", - подытожил экс-глава "Укрбуда".

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

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