Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение - СМИ

Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании

Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании

Фото: из открытых источников

Следователи Национальной полиции пришли с обысками к бывшему владельцу корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который ранее дал показания против заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

По его словам, следователи Национальной полиции пришли в дом Максима Микитася сегодня, 29 декабря в 6.00 утра.

Он отметил, что Максим Микитась продолжает находиться под охраной спецназа НАБУ, а защитники экс-владельца "Укрбуда" готовят заявление.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Максиму Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве

Сегодня в Микитася проходили следственные действия, ему сообщено о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании", - сказал собеседник агентства.

Издание Страна.UA сообщает, что обыск в Микитася продолжается, далее в суд поступит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

И не исключено, что Микитась снова отправится в СИЗО, откуда он совсем недавно вышел после операции с НАБУ, дав показания против заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова", - пишет издание.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.