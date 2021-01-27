На Сумщине на взятке поймали заместителя главы ОТГ

Деньги мужчина требовал от предпринимателя за выдачу разрешения на размещение рекламы

Деньги мужчина требовал от предпринимателя за выдачу разрешения на размещение рекламы

Фото: Нацполиция

Полицейские Сумщины задержали на взятке в собственном кабинете заместителя главы одной из объединенных территориальных общин Роменского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

2000 долларов неправомерной выгоды требовал и получил заместитель главы одного из объединенных территориальных общин Роменского района. За эту сумму чиновник должен был поспособствовать в получении разрешения на размещение наружной рекламы - билбордов", - сообщили правоохранители.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга.