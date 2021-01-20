Дело Татарова: Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания

Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы

Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы

Фото: zn.ua

Экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась, которого подозревают в причастности к завладению имуществом Нацгвардии, утверждает, что не шел на сделку со следствием в обмен на освобождение его из-под стражи. Таким образом, показания против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова он дал из-за других мотивов.

Как передает RegioNews, об этом Микитась рассказал в интервью "Украинской правде".

По его мнению, в СМИ было искусственно сформировано мнение, что он дал показания по делу Татарова в обмен на свою свободу.

Основанием для освобождения меня из-под стражи на домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. В условиях недоказанности ущерб государству и тому подобное. Только чтобы вернуться домой", - отметил Микитась.

Микитась утверждает, что после его показаний против заместителя Андрея Ермака в ряде СМИ публикуют материал, где "какие-то эксперты говорят, что возникнут проблемы с возможностью применения такой формы как соглашение со следствием". В то же время, сделки со следствием как таковой вообще не существует.

Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова – личные мотивы. Микитась рассказал, что взял действующего заместителя руководителя ОП на работу после увольнения из МВД. Позже он значительно улучшил свой материальное положение, занимаясь юридическим сопровождением.

Именно из-за него, утверждает экс-нардеп, Микитась остался ни с чем, а новым владельцем "Укрбуду" стал Дмитрий Федотенков. "Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист как Татаров этого не предусматривал", - заявил подозреваемый.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.