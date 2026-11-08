Фото: Запорожская ОВА

В Камышевахе седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара, нанесенного 2 ноября. По состоянию на данный момент из-под завалов достали тела 55 погибших

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Личность 29 погибших уже удалось установить. В то же время 45 человек остаются в списках пропавших без вести. Часть из них, вероятно, может быть среди тех, чьи тела уже обнаружены.

Поисковую операцию затрудняют постоянные атаки российских беспилотников. Из-за угрозы новых ударов спасателям периодически приходится останавливать работы.

Когда именно завершится поисково-спасательная операция, пока неизвестно.

"Самое важное сейчас – найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время мы должны беречь жизнь спасателей, работающих на месте трагедии, – сказал Семикин.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших.