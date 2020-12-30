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30 декабря 2020, 17:39 247

Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах

30 декабря 2020, 17:39 247
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Ранее в заседании был объявлен перерыв из-за неявки подозреваемого
Ранее в заседании был объявлен перерыв из-за неявки подозреваемого
Фото: из открытых источников
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Бывший владелец корпорации "Укрбуд", который дал показания против заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, явился на заседание суда по избранию меры пресечения по делу, которое расследует против него Нацполиция.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Известно, что ранее Шевченковский суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения Максиму Микитасю с 14:00 на 17:30, а работники полиции не могли с ним связаться.

Прибыв в суд, Микитась заявил, что не знал о заседании, которое было назначено на 14:00, а повестку вручили его жене сегодня в 13:00.

И только от жены узнал, что будет суд. Это полный цирк и произвола. Я не получал ни одной повестки в суд", - сказал Микитась.

Он обвинил заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова в давлении на правоохранителей с целью посадить его в СИЗО, чтобы влиять на другие уголовные дела против него.

Также Микитась отметил, что сегодня он получал угрозы по телефону. Он утверждает, что никогда не работал с юристом, в похищении которого его сейчас обвиняют.

Напомним, 29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

суд Офис президента уголовное дело коррупция Нацполиция Максим Микитась Олег Татаров
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