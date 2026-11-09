Россияне атаковали Кременчуг: среди семи пострадавших – 16-летний парень
Вечером 8 ноября российские войска атаковали беспилотниками Кременчуг Полтавской области. Зафиксировано попадание на двух локациях, в результате чего возникли пожары и повреждены гражданские объекты
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.
В одном из районов города вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. Возник пожар. Также зафиксировано попадание в здание отеля, где тоже загорелся пожар.
По предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний парень. Его госпитализировали.
По последним данным, количество пострадавших возросло до семи человек.
Подразделения ГСЧС спасли 15 человек. На местах атак работают все соответствующие службы, ликвидация последствий продолжается.
Кроме того, в Глобинской общине Кременчугского района вражеский беспилотник попал на территорию частного домовладения. В результате удара загорелось хозяйственное здание. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, российские войска 8 ноября трижды атаковали беспилотниками подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия авиационного удара по поселку Камышеваха Запорожского района. Пострадали два работника.