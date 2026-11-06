Выборы в США: какие последствия для Украины

По результатам выборов многие влиятельные «друзья Украины» по разным причинам покинули Конгресс

По результатам выборов многие влиятельные «друзья Украины» по разным причинам покинули Конгресс

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Несколько моих наблюдений по поводу выборов в США и их последствий для Украины.

1. Эти выборы именно поэтому называются промежуточными, что их влияние достаточно ограничено. В ближайшие два года контроль над исполнительной властью все равно остается у президента. Равно как и контроль над внешней политикой, которая полностью относится к компетенции президента, а не Конгресса.

Конгресс может оказывать влияние на внешнеполитические вопросы косвенно. К примеру, распределение средств американского бюджета полностью зависит от парламента. Мы увидели это в 2024 году, когда политическое решение администрации Байдена о помощи Украине было принято, но Конгресс не голосовал за соответствующий законопроект несколько месяцев.

Теоретически, этот механизм может работать и в обратном направлении. Поэтому обновление состава Конгресса следует рассматривать как возможность, но не гарантию изменений.

2. По результатам выборов многие влиятельные "друзья Украины" по разным причинам покинули Конгресс. Например, глава Украинского кокуса, республиканец Брайан Фицпатрик, и многие другие.

Но это вовсе не означает, что обновленный Конгресс будет хуже относиться к Украине. Это означает, что будущие отношения будут другими. А то, насколько успешно удастся их выстроить, будет во многом зависеть от талантов нашей власти и наших союзников в Европе, США и Канаде.

В результате отношения между нашими странами могут стать как лучше, так и хуже.

3. О том, как изменятся отношения между Украиной и США после выборов, пока говорить рано. Америка очень велика и разная, а значит, победитель от Демократической партии, например, в Нью-Йорке по своей избирательной программе может существенно отличаться от однопартийца из Техаса или Пенсильвании.

В то же время, приход в Конгресс большого количества новых людей открывает новые возможности для лоббирования украинских интересов. Поэтому очевидно, что в ближайшие несколько месяцев Украина и наши европейские союзники посвятят налаживанию новых контактов в обеих палатах Конгресса и поиску новых возможностей для сотрудничества.

4. В любом случае, независимо от результатов выборов, в ближайшие два года отношения США с Украиной будет определять Дональд Трамп. Более того, поскольку с оппозиционным Конгрессом пространство для его внутриполитических инициатив будет ограничено, не исключено, что он сосредоточит еще больше энергии на внешней политике.

В таком случае можно ожидать активизации начатых им вопросов, но не успел решить. Поэтому Украине, России, Европе, НАТО, а также традиционно Ирану, Китаю, Канаде и другим следует быть готовыми.

Но в целом при администрации Трампа принципиальных изменений в отношении Украины и России, скорее всего, не произойдет.

Отношение США к России носит системный характер и не зависит от того, кто занимает пост президента или контролирует Конгресс. Оно не изменилось даже при республиканском большинстве в обеих палатах. Достаточно вспомнить, что американские санкции против России по состоянию на октябрь 2026 года намного жестче, чем при администрации Байдена.

То есть отношение к России для современных США носит стратегический характер. И его смена, если вообще произойдет, потребует десятилетий. Но это вовсе не означает, что Украина автоматически становится союзником американцев. Нам и дальше придется много работать с Америкой и американцами, чтобы обеспечивать поддержку не только в военной, но и в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Сегодня мы имеем ситуацию, когда американская политика в отношении Украины получает едва ли не самый большой за последние годы шанс на позитивные изменения. Но сами по себе эти изменения не произойдут, и ничего нам не гарантировано. То, какими будут будущие отношения с США, будет зависеть от нашей способности воспользоваться этими возможностями, а также от профессионализма и таланта наших союзников в ЕС, Канаде, Японии и других странах.