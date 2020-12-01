Заместителю Ермака Татарову в ближайшее время вручат подозрение в преступлении - Бутусов

НАБУ выписало подозрение сотруднику офиса Зеленского и заместителю Андрея Ермака Олегу Татарову, который фигурирует в коррупционном деле квартир для Нацгвардии

НАБУ выписало подозрение сотруднику офиса Зеленского и заместителю Андрея Ермака Олегу Татарову, который фигурирует в коррупционном деле квартир для Нацгвардии

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По его словами, скандальный застройщик Максим Микитась дал сенсационные показания в НАБУ о том, как замглавы Офиса президента Олег Татаров подкупил эксперта МВД Константина Дубоноса для фальсификации уголовного дела квартир Нацгвардии.

Также Бутусов добавил, что Олега Татарова защищают в Офисе президента. После обысков в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины, которые прошли 28 ноября, НАБУ предъявило подозрение заместителю главы центра Константину Дубоносу.

Одновременно должны были вручить подозрение и Олегу Татарову, однако... судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, который, по словам Микитася, получал через Татарова взятки, заблокировал вручение подозрения ближайшему соратнику Зеленского! И самое важное - лично президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак решили поддержать Татарова и не собираются его увольнять даже несмотря на убийственные аргументы детективов НАБУ”, - заявил Бутусов.

По словам Бутусова, в 2019 году адвокатом подельника Микитася - директора компании Олега Майбороды стал Олег Татаров, который защиту "Укрбуда" начал сразу с "наезда" на НАБУ.

Он напомнил, что в феврале 2020 года года в сети появилось анонимное видео, где Микитась обсуждает с кем-то свое дело и говорит, что "Богдан и Ермак - наши друзья". Однако тогда, по словам Бутусова, детективы НАБУ "взяли Микитася в жесткие тиски"... и в результате Микитасю пришлось сесть под стражу на период следствия.

В августе 2020-го адвокат по делу "Укрбуда" и адвокат А.Портнова Олег Татаров был назначен заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов. Но поскольку Микитась уже не имел никаких средств, Татаров не проявлял к судьбе "укрбудовца" необходимый интерес”, - рассказывает дальше Бутусов.

Он утверждает, что в этот период фигуранты дела поняли, что их связи не способны их защитить от НАБУ, САП и ВАКС, и Максим Микитась, а также его доверенные лица решили пойти на полное сотрудничество со следствием.

Микитась дал показания на командующего Нацгвардией генерал-полковника Аллерова и на всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело.

Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки... судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку - да, тому самому, который выдвинул такой небольшой залог в октябре 2019-го года”, - заявил Бутусов.

Также якобы именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу. В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу потому, что дело затребовало НАБУ.

27 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП обратились в ВАКС за санкцией на задержание Олега Татарова, однако дело попало на рассмотрение к судье Мойсаку, который в подозрении Татарову отказал, и произошла утечка информации в Офис президента.

Бутусов подитожил, что на годовщину Революции Достоинства НАБУ нанесло мощный удар по пророссийским и антимайдановским силам, и напомнил, что ровно 7 лет назад Татаров был официальным спикером МВД, и каждый день лгал и дискредитировал протесты украинцев.

Он заявил, что это беспрецедентное дело вскрыло коррупцию в ближайшем окружении Зеленского, и должно получить самый широкий резонанс.

Напомним, 14 мая Высший антикорупцийний суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

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