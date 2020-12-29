НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю

Бюро не владеет доказательной базой, на основании которой Микитасю сообщили о подозрении

Бюро не владеет доказательной базой, на основании которой Микитасю сообщили о подозрении

Фото: из открытых источников

В Национальном антикоррупционном бюро Украины считают, что вручение сотрудниками Нацполиции экс-главе "Укрбуда" Максиму Микитасю подозрения может использоваться как инструмент давления на него и помешать расследованиям бюро.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", - заявили в пресс-службе.

По информации бюро, у них нет информации о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю. "Видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов", - считают в бюро.

При этом, в бюро напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти, в частности, в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. В бюро также добавили, что с тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность с помощью незаконных решений: скрытной необоснованной смены прокуроров в производстве, решений судей с нарушением подсудности, изменения подследственности в деле.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.