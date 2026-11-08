На Сумщине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вблизи села Москаленки Сумского района. В результате аварии травмировались три человека, всех госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", в котором находились два пассажира, не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и пассажиры получили телесные повреждения, их госпитализировали. Автомобиль изъяли.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.