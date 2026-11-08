Переговоры Украины, США и РФ: Франция заявила о своем участии

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Франция будет представлена на трехсторонней встрече Украины, США и России, которая состоится в Абу-Даби 10-11 ноября. Париж присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны

Как пишет"Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL, передает RegioNews.

По словам Барро, европейские страны будут достойно представлены в ходе переговоров. В то же время он пока не уточнил, кто именно будет представлять Францию.

"Франция прибудет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях. Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этой встрече, но Франция, несомненно, будет там", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что в последние недели европейские страны дали понять американской стороне: обсуждение будущего Европы не могут проходить без учета позиции европейцев.

Барро подчеркнул, что Франция будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из главных тем стала подготовка к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией.

Напомним, ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

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