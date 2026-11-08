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08 ноября 2026, 18:24

Выстрелил в спину и забил дубинкой: на Закарпатье 21-летний юноша убил односельчанина

08 ноября 2026, 18:24
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве местного жителя. Им оказался 21-летний житель села Косовская Поляна, который во время конфликта застрелил и избил деревянной дубинкой своего знакомого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Вечером 4 ноября в селе Косовская Поляна мужчины вместе распивали алкогольные напитки в хозяйственной постройке. Между ними разразился внезапный словесный спор.

Во время конфликта молодой человек выстрелил из гладкоствольного оружия в спину 50-летнему хозяину. После этого он нанес раненому еще более десяти ударов деревянной дубинкой по голове и лицу.

Бездыханное тело пострадавшего на следующий день утром обнаружил его 49-летний брат, который и вызвал правоохранителей.

Злоумышленник пытался скрываться, однако оперативники криминальной полиции установили его местонахождение и задержали.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Сейчас готовится ходатайство в суд, чтобы заключить фигуранта под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Донецкой области в суд направили обвинительный акт в отношении 59-летнего жителя поселка Софиевка вблизи Краматорска. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве соседа, с которым они длительно конфликтовали.

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