Россияне трижды атаковали спасателей на Запорожье: ранены два человека

Фото: ГСЧС Запорожье

Российские войска 8 ноября трижды атаковали беспилотниками подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия авиационного удара по поселку Камышеваха Запорожского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во время второго удара российский беспилотник попал в пожарно-спасательный автомобиль. В результате пострадал водитель-спасатель, а спецтехника получила повреждения.

Приблизительно через час, когда спасатели транспортировали поврежденный автомобиль, российские войска нанесли третий удар. В результате очередной прицельной атаки ранения получил еще один водитель ГСЧС. Спасательная техника получила дополнительные повреждения.

Обоим пострадавшим спасателям была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших. В то же время 45 человек остаются в списках пропавших без вести.