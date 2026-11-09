Россияне трижды атаковали спасателей на Запорожье: ранены два человека
Российские войска 8 ноября трижды атаковали беспилотниками подразделения ГСЧС, которые ликвидировали последствия авиационного удара по поселку Камышеваха Запорожского района
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Во время второго удара российский беспилотник попал в пожарно-спасательный автомобиль. В результате пострадал водитель-спасатель, а спецтехника получила повреждения.
Приблизительно через час, когда спасатели транспортировали поврежденный автомобиль, российские войска нанесли третий удар. В результате очередной прицельной атаки ранения получил еще один водитель ГСЧС. Спасательная техника получила дополнительные повреждения.
Обоим пострадавшим спасателям была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе, которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших. В то же время 45 человек остаются в списках пропавших без вести.