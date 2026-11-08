"Никогда не смогу родить": Ирина Федишин раскрыла подробности потери дочери

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Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, пережившей во время беременности. На позднем сроке артистка потеряла дочь из-за преждевременной отслойки плаценты и внутреннего кровотечения

О пережитом Федишин рассказала в своем сообщении на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Певица призналась, что долго не решалась рассказать о еще одной болезненной странице своей жизни. После потери дочери она получала слова поддержки от людей, уверявших, что у нее еще будут дети. Однако теперь артистка вынуждена сообщить, что не сможет родить.

"Я потеряла не только дочь... Я больше никогда не смогу родить ребенка... Из-за тяжелых осложнений мне пришлось пережить сложную операцию, во время которой мне удалили матку", – написала певица.

По словам Федишина, день начинался вполне обычно. Она чувствовала себя хорошо, вместе с семьей посетила храм, а потом пошла с мужем и детьми в кинотеатр.

Около 17:30 певица почувствовала легкую ноющую боль внизу живота. Сначала подумала, что это могут быть тренировочные схватки, ведь вскоре неприятные ощущения исчезли.

Вечером боль вернулась. Ирина написала врачу, которая вела ее беременность, и сообщила, что не имеет выделений, чувствует движения ребенка, но живот продолжает ныть. Сначала ей посоветовали принять препараты. Впоследствии другой врач, который должен принимать роды, осмотрела певицу дома. По словам Федишина, тогда ей сказали, что это похоже на преждевременные роды, но ничего критического не происходит.

Однако боль не проходила, а постепенно усиливалась. Около трех часов ночи Ирина уже едва могла подняться с постели. Мужчина решил отвезти ее в роддом.

"Я едва дошла до машины, меня сильно тошнило", – вспомнила артистка.

В больницу супруги прибыли в 3:55. Там пытались прослушать сердцебиение ребенка, но оно то исчезало, то снова появлялось. Впоследствии врач провела УЗИ и сообщила, что сердцебиения нет.

Муж певицы связался с врачом, ранее проводившим Ирине ультразвуковые обследования. Увидев изображение на экране, тот, по словам Федишин, определил полную отслойку плаценты и настоял на немедленной операции.

Певица объяснила, что кровотечение было внутренним, поэтому внешне его не было видно. Состояние женщины оказалось критическим, и врачи оперировали ее, чтобы спасти жизнь.

После вмешательства Ирина очнулась уже в палате. Там ей сообщили, что дочь спасти не удалось.

Напомним, в октябре Ирина Федишин потеряла ребенка. Ее муж Виталий Челник отметил, что певица буквально была на грани жизни и смерти, но, к счастью, врачам удалось ее спасти.

Как известно, в конце сентября певица раскрыла пол своего третьего ребенка. Тогда стало известно, что Ирина и Виталий, которые уже воспитывают двух сыновей, ожидают дочь. О своей беременности артистка сообщила еще в августе.