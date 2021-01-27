Після призначення Татарова в ОП його оточення заволоділо активами Микитася - ЗМІ

Журналісти дізналися, що під крилом Офісу Президента відбувається масштабне привласнення активів компанії "Укрбуд” людьми заступника Єрмака Олега Татарова

Журналісти дізналися, що під крилом Офісу Президента відбувається масштабне привласнення активів компанії "Укрбуд” людьми заступника Єрмака Олега Татарова

Фото: із відкритих джерел

Після призначення Олега Татарова заступником голови Офісу Президента, активи його колишніх роботодавців – будівельної компанії “Укрбуд” та її колишнього власника Максима Микитася почали переходити до людей із оточення Татарова.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проекту Bihus.Info, передає RegioNews.

Журналісти розповідають, що зміна власників активів відбулася незадовго до і вже після призначення Татарова заступником голови Офісу президента (Татарова призначили 5 серпня 2020 року).

Згідно із розслідуванням, компанія "Дейрінг Капітал", яка була створена наприкінці 2019 року і одним з власників якої є тесть Олега Татарова Олександр Павлушин, влітку 2020 року "перехопила” одну із забудов "Укрбуду” у Святошинському районі та в прискореному режимі почала оформлювати право на оренду 1,3 га землі.

Частка в компанії "Еко-Буд-Трейд”, яка могла належати Максиму Микитасю, через два місяці після призначення Татарова в Офіс президента відійшла киянину Валерію Міщенку. Він значиться як партнер Людмили Міщенко по компанії "Кій-Плаза”, яка є партнеркою тестя Татарова по "Дейрінг Капітал”.

Максим Микитась раніше заявляв, що придбав у "смотрящого за Києвом" Дениса Комарницького частку в "Еко-Буд-Трейд” - підрядника одного з найскандальніших київських об'єктів Подільсько-Воскресенського мосту.

За даними Bihus.Info, Міщенко також має всі шанси оформити контроль над БК "Укрбудмонтаж”, яка до 2019 року контролювалася дружиною Микитася. Навесні 2020 року він підписав з новим формальним власником "Укрбудмонтажу” договір, ймовірно, про позику під заставу компанії.

Цей випуск - відповідь, чому Зеленський відмазує Татарова від в’язниці. Якщо коротко, Татаров - це ключик Зеленського до 10 мільярдів", - прокоментував розслідування у Facebook нардеп Гео Лерос.

Сам Татаров, який раніше очолював юридичний департамент у компанії Максима Микитася "Укрбуд”, заявив, що інформація про отримання контролю його оточенням над активами компанії не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань з-за вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.