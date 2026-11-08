В Ровно сгорел маршрутный автобус

Фото: ГСЧС Ровенской области

В воскресенье, 8 ноября, по улице Стельмаха в Ровно загорелся маршрутный автобус

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Когда спасатели прибыли на место, транспортное средство уже было полностью охвачено огнем.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар. В результате возгорания уничтожен салон автобуса и отсек двигателя.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в Киеве на парковке горели автобусы. Событие произошло в Соломенском районе столицы. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.