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08 ноября 2026, 13:27

В Ровно сгорел маршрутный автобус

08 ноября 2026, 13:27
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Фото: ГСЧС Ровенской области
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В воскресенье, 8 ноября, по улице Стельмаха в Ровно загорелся маршрутный автобус

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Когда спасатели прибыли на место, транспортное средство уже было полностью охвачено огнем.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар. В результате возгорания уничтожен салон автобуса и отсек двигателя.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в Киеве на парковке горели автобусы. Событие произошло в Соломенском районе столицы. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.

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