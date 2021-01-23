В "Telegram-канале Нескоромного" обещают рассказать о связях Ермака и откатах на "Большом строительстве"

Автор канала угрожает громкими разоблачениями

Автор канала угрожает громкими разоблачениями

Фото PRESIDENT.GOV.UA

В Telegram-канале от имени Дмитрия Нескоромного - экс-первого заместителя председателя СБУ, который якобы подозревается в подготовке убийства фактического руководителя СБУ генерала Наумова, сообщают о предстоящих обнародованиях компромата на высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал.

Автор статьи намекает, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

Любуясь пейзажами одного немецкого городка, планирую в ближайшие дни обнародовать информацию о даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует, и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ. Кроме того, я сообщу о том, кто получает откаты и "дивиденды" на "Большом строительстве", о родственных связях Ермака в России и настоящих причинах, почему был сорван обмен пленными, - пишет автор канала.

Как сообщалось, сегодня появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшем побеге Дмитрия Нескоромного.

Ранее сообщалось о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ".

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за несделанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышев провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях при реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используется для потребностей украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали. Наконец, в публикации "Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом" мы подвели итоги выполнения национальной программы в 2020 году, когда пиар на "Большом строительстве" зашкаливал, но привел к противоположному результату – лишь к падению рейтинга президента.

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