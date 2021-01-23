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23 января 2021, 13:38 1004

Появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства

23 января 2021, 13:38 1004
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Фото Цензор.нет, задержание Расюка
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Появился телеграм-канал от имени Дмитрия Нескоромного - бывшего первого заместителя главы СБУ, который якобы подозревается в подготовке убийства фактического руководителя СБУ генерала Наумова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал.

Телеграм-канал ведётся от имени Дмитрия Нескоромного, который якобы подозревается в подготовке убийства фактического руководителя СБУ генерала Наумова.

Как сообщали СМИ, его вчера пытались задержать по подозрению в подготовке убийства фактического руководителя СБУ генерала Наумова. В то же время СБУ, подтвердив задержание полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, фамилии Нескоромного среди подозреваемых официально не называла.

Автор канала пишет, что его вчера никто не задержал, все происходящее - провокация против него окружения главы СБУ Баканова. И что он был вынужден выехать за границу, так как знал об этой провокации и о том, что во время задержания его планируют ликвидировать.

Все, что происходит сейчас – это провокация со стороны окружения Баканова. Я знал о её подготовке заранее. Я знал, что при задержании меня планируют ликвидировать. Потому оставил Украину. Сейчас я нахожусь в Европе, - пишет автор канала, который именует себе Дмитрием Нескоромным.

Непонятно действительно ли этот телеграм-канал принадлежит Нескромному.

Как сообщалось, задержан полковник Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ".

Сегодня в СБУ подтвердили задержание работника и предупреждение убийства. Вместе с тем, призвали руководствоваться официальными источниками информации.

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