"Провал реформ президента": эксперт назвал главу Минрегиона ответственным за "крышевание" строительных афер
Эксперт государственного управления в области градостроительства Виктор Глеба заявил, что Минрегион "крышует" аферы в строительной отрасли и виноват в этом непосредственно глава Минрегиона Алексей Чернышов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост эксперта в Facebook.
Три недели продолжается акция сопротивления общественных активистов и специалистов отрасли против коррупционных схем в строительстве, которые действуют под патронатом министра Министерства развития общин и территорий. Общественное движение "Штаб сопротивления незаконным стройкам" тремя обращениями выдвинул требования и предложения к министру, но руководство Минрегиона не дало ни одного ответа за 22 дня протеста", - написал Глеба.
По мнению эксперта, через коррупционные схемы строительные компании получили возможность автоматически регистрировать документы разрешительного характера без права землепользования, без проверок на соответствие градостроительному, земельному, природоохранному законодательству. "Минрегион фактически "крышует" такие аферы, поскольку министр несет ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за работу ГАСИ", - отметил он.
"Во вторник 22 декабря возле центрального входа в министерство можно будет увидеть министра Алексея Чернышова. Приходите, пообщаемся о том, как несмотря на прямые доказательства коррупционной деятельности бывших работников Госархстройинспекции и нынешних чиновников Минрегиона, Кабинет Министров Украины до сих пор не уволил фигурантку уголовного производства ИРИНУ КОРОЛЬ (временного руководителя ГАСИ). Новоизбранная Король И.Н., за месяц выдала не только сотни разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий с нарушением государственных строительных норм, а еще фактически уничтожила архив ГАСИ (чтобы закрыть все уголовные производства по самовольным стройкам)", - добавил эксперт.
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Напомним, новогодний подарок Зеленскому: Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку.
Также сообщалось, что министр Чернышов пытается уйти от ответственности за проваленную реформу ГАСИ.
Как считает эксперт Глеба, министр Чернышов сознательно сорвал реформу ГАСИ и должен за это ответить.
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