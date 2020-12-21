"Провал реформ президента": эксперт назвал главу Минрегиона ответственным за "крышевание" строительных афер

Эксперт заявляет о вопиющих случаях строительных афер, которые были бы не возможны в случае реформирования министерства

Эксперт заявляет о вопиющих случаях строительных афер, которые были бы не возможны в случае реформирования министерства

Фото: из открытых источников

Эксперт государственного управления в области градостроительства Виктор Глеба заявил, что Минрегион "крышует" аферы в строительной отрасли и виноват в этом непосредственно глава Минрегиона Алексей Чернышов.

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