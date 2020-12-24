Чернышов планирует завершить реформу ГАСИ сменой вывески, - эксперт

Эксперт рассказал, как Чернышов и Парцхаладзе собираются делить строительный рынок

Эксперт рассказал, как Чернышов и Парцхаладзе собираются делить строительный рынок

Фото: из открытых источников

Самая существенная реформа в градостроительной сфере все ближе к своему провалу. Постепенно и целенаправленно Минрегион делает все возможное, чтобы перемен к лучшему не произошло.

Об этом в блоге "ГАСИ: в Новый Год под новой вывеской!" на сайте Comments.ua написал эксперт Юрий Гаврилечко, передает RegioNews.

По его словам, президентская концепция реформирования градостроительной отрасли, которая должна была реализовываться с марта по декабрь текущего года – трещит по швам. "Как я и опасался, в процессе реформирования сама идея реформирования была перевернута с ног на голову. Взявший на себя всю ответственность за реформу градостроительства своеобразный "тандем" министра общин и территорий Алексея Чернышова и народного депутата Елены Шуляк наконец-то раскрыл все карты, представив общественности свой план реформы", - написал Гаврилечко.

Как отметил эксперт, презентация "концепта" реформы сначала произошла во время круглого стола, организованного Конфедерацией строителей Украины во главе со Львом Парцхаладзе совместно с Офисом простых решений и результатов (ОПРР) Михеила Саакашвили. "Правда, ОПРР играл во всем этом представлении "роль второго плана", а вот на первом был заместитель Алексея Чернышова – Василий Лозинский, который и озвучил имеющийся план. А на следующий день, уже лично, Чернышов представил свой план реформы на заседании Кабмина", - отметил Гаврилечко.

На своем ближайшем заседании Кабмин должен принять Постановление об объединении в один орган новосозданных Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства. Новый орган предположительно будет называться – Державна архітектурна інспекція містобудування (ДАІМ или, на русском, Государственной архитектурной инспекцией градостроительства – ГАИГ)", - написал эксперт.

"До марта 2021 года Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, которыми устанавливаются новые правила контроля в градостроительстве. И вот тут наступит самое интересное. По задумке авторов, сервисные услуги в строительстве (регистрацию начала строительных работ) будут оказывать органы местного самоуправления и частные нотариусы. Полномочия же контроля за строительством получат:

- по объектам СС1 – местное самоуправление;

- по объектам СС2 и большей части объектов СС3 – частные компании или даже частные лица (с правом останавливать строительство);

- по объектам СС3, где есть особо высокие риски (ТРЦ, мосты, электростанции и т.д.) – новый орган ГАИГ", - рассказал эксперт.

При этом, по словам Гаврилечко, и за частными контролерами, и за ГАИГ будет установлен "жесткий контроль Минрегиона". Минрегион будет выдавать лицензии частным контролирующим организациям, и будет эти лицензии отбирать в случае каких-то нарушений. "Что же мы имеем в сухом остатке? Де-факто, Чернышов при поддержке Шуляк пытается переподчинить весь контроль в строительстве - Минрегиону. Чтобы заручиться поддержкой крупных застройщиков, Чернышов "кидает им кость" в виде частных контролирующих компаний... лицензии на работу которым, по сути, будет сам же и выдавать! Напомню, еще летом эту идею выдвигали ОПРР и КСУ, за что были раскритикованы экспертным сообществом", - отметил эксперт.

По его словам, если "план Чернышова и Шуляк, которая явно аффилирована с крупными застройщиками из КСУ, "выгорит", то весь строительный рынок будут делить Минрегион и крупные застройщики. Даже не сомневаюсь, что частные компании, которые получат права контролировать стройки, будут принадлежать самим же застройщикам, правда и тут у Минрегиона будет "право вето" в виде возможности отобрать лицензию в любой момент. Очевидно, что после этого любой застройщик не из "пула Парцхаладзе/Чернышова" сможет работать только, если будет подчиняться правилам, которыми будет "рулить" Минрегион".

Ну а вместо ГАСИ будет все та же ГАСИ, но под вывеской ГАИГ. Впрочем, ее роль уже не будет ключевой, ведь и над ней "будет жесткий надзор Минрегиона". Впрочем, Чернышов не форсирует события и до момента окончания реформы его планы могут существенно поменяться. Вполне возможно, что новая ГАИГ будет не меньшим монстром, чем сегодняшняя ГАСИ, которой просто поменяют вывеску…" – подытожил Гаврилечко.

Напомним, 13 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль дали старт реформе градостроительства. Реформа предполагала ликвидацию ГАСИ и создание трех независимых органов, между которыми были бы разделены ее полномочия. ГАСИ должна была быть окончательно ликвидирована в течение полугода, однако, до сих пор это не сделано.