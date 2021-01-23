Задержан полковник Альфы, который готовил убийство руководства СБУ, - СМИ
СМИ сообщили о задержании полковника Альфы СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.
Об этом сообщил главный редактор издания Цензор Юрий Бутусов на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.
Задержали полковника Альфы СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.
Небывалое событие в истории СБУ. По данным источников Цензор.Нет в СБУ, сегодня задержан по подозрению в организации заказного убийства полковник СБУ Андрей Расюк, — сообщил Бутусов.
Журналист отметил, что заказчиком убийства является бывший заместитель председателя спецслужбы Дмитрий Нескоромный.
Бутусов сообщает, что Нескормный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.
Бутусов сообщил, что Нескоромный объявлен в розыск и ему запрещен выезд из Украины.
По данным главреда Цензора, причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ".
Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея...Posted by Юрій Бутусов on Friday, January 22, 2021
Как сообщалось, вчера в Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ. Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления