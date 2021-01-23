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23 января 2021, 10:50 106

Задержан полковник Альфы, который готовил убийство руководства СБУ, - СМИ

23 января 2021, 10:50 106
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Причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ"
Причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ"
Фото Цензор.нет
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СМИ сообщили о задержании полковника Альфы СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщил главный редактор издания Цензор Юрий Бутусов на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Задержали полковника Альфы СБУ Андрея Расюка, которого подозревают в подготовке убийства начальника Главка ВБ СБУ Андрея Наумова.

Небывалое событие в истории СБУ. По данным источников Цензор.Нет в СБУ, сегодня задержан по подозрению в организации заказного убийства полковник СБУ Андрей Расюк, — сообщил Бутусов.

Журналист отметил, что заказчиком убийства является бывший заместитель председателя спецслужбы Дмитрий Нескоромный.

Бутусов сообщает, что Нескормный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

Бутусов сообщил, что Нескоромный объявлен в розыск и ему запрещен выезд из Украины.

По данным главреда Цензора, причиной конфликта может быть "борьба разных кланов внутри СБУ".

Полковник "Альфы" СБУ задержан по подозрению в подготовке убийства бригадного генерала СБУ начальника Главка ВБ Андрея...

Posted by Юрій Бутусов on Friday, January 22, 2021

Как сообщалось, вчера в Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ. Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления

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