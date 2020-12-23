Новые "пленки Ермака": Лерос рассказал, как назначили аграрного министра Лещенко

Нардеп утверждает, что министра аграрной политики назначили через "лифт Ермака"

Нардеп утверждает, что министра аграрной политики назначили через "лифт Ермака"

Фото: скриншот видео

Видеоролик Лерос опубликовал в YouTube, передает RegioNews.

Я знал, что под Романа Лещенко создавали целое министерство, готовя его в министры. Поэтому придержал этот материал, чтобы потом не говорили, что люди с "пленок Ермака" - плод больного воображения брата главы Офиса президента", - заявил Лерос.

Он отметил, что записи разговоров велись с 2019 года до конца января 2020 года, и напомнил, что в мае президент Владимир Зеленский заявлял о том, что ни один человек с упомянутых "пленок" не был назначен на должности.

На новой серии пленок фигурируют неизвестный собеседник и Александр Луцкий, который с 2015 по 2018 год возглавлял земельное агентство. Последний говорит о необходимости встречи президента Владимира Зеленского и Романа Лещенко, в то время уполномоченного президента по земельным вопросам.

Лещенко якобы должен был объяснить главе государства о необходимости назначения председателем Госгеокадастра Александра Луцкого. Лерос рассказывает, что Лещенко стал уполномоченным по земельным вопросам в начале декабря прошлого года и начал организовывать встречу Луцкого и Зеленского, чтобы решить вопрос назначения Луцкого в Госгеокадастр вне конкурса.

Как говорит нардеп, Роману Лещенко помогал брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис за "вознаграждение" от Александра Луцкого.

Он обнародовал запись, на которой фигурант "пленок Ермака" Дмитрий Штанько с Денисом Ермаком обсуждают, что делать с деньгами Луцкого, и решают их "не трогать, пока не будет какой-то конкретики" по его назначению.

Гео Лерос утверждает, что Луцкий передал первую часть взятки за свое назначение в октябре 2019 года, общая сумма взятки составила 100 тысяч долларов. Однако тогдашний премьер Алексей Гончарук назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлика.

Нардеп подытоживает, что после увольнения Башлика на его место назначили товарища Александра Луцкого Романа Лещенко, который с поста главы Госгеокадастра стал министром аграрной политики.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

17 декабря Роман Лещенко назначен аграрным министром, за его назначение проголосовали 242 депутата.