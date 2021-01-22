Пожар в Харькове: Госкомиссия уже выясняет причины трагедии

Руководство государства также посетило место пожара

Руководство государства также посетило место пожара

Фото: Facebook

Государственная комиссия, созданная Кабинетом Министров для расследования причин трагедии в доме престарелых в Харькове, начала работу на месте пожара.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Сегодня Владимир Зеленский заслушает доклад Государственной комиссии, которая работает над выяснением причин пожара", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, которое опубликовано на Правительственном портале, Комиссия должна отчитаться о результатах работы до 19 февраля.

Правительственной комиссии, образованной в соответствии с этим распоряжением, подать в 19 февраля 2021 года Кабинету Министров Украины отчет о результатах ее работы", - говорится в документе.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.