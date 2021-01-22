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22 января 2021, 12:55 11

Пожар в Харькове: медики рассказали о состоянии пострадавших

22 января 2021, 12:55 11
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Один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова
Один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова
Фото из открытых источников
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Четверо пострадавших в пожаре в доме престарелых в Харькове находятся в удовлетворительном состоянии, еще один – в стабильно тяжелом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медучреждения, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

В горсовете отметили, что речь идет о "мужчине после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела".

Сейчас его состояние стабильно тяжелое, но мужчина во вменяемом состоянии, общается с врачами.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение 2-й больницы, в пятницу будет переведен в хоспис.

Сообщается, что угрозы отравления газом сняли и приняли все меры. Сейчас продолжается оформление документов для перевода в другое заведение.

Состояние еще троих спасенных, которых с пожара направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным. В горсовете заверили, что людей обеспечили всем необходимым.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС.

Украина Харьков
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