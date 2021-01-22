Пожежа у Харкові: Держкомісія вже з’ясовує причини трагедії

Керівництво держави також відвідало місце пожежі

Керівництво держави також відвідало місце пожежі

Фото: Facebook

Державна комісія, створена Кабінетом Міністрів для розслідування причин трагедії у будинку для літніх людей у Харкові, розпочала роботу на місці пожежі.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Сьогодні Володимир Зеленський заслухає доповідь Державної комісії, яка працює над з'ясуванням причин пожежі”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із розпорядженням, опублікованим на Урядовому порталі, Комісія має прозвітувати про результати роботи до 19 лютого.

Урядовій комісії, утвореній згідно з цим розпорядженням, подати до 19 лютого 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати її роботи", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.