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22 января 2021, 11:49 6

Пожар в Харькове: Рада наработает законопроекты для избежания подобных трагедий

22 января 2021, 11:49 6
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К трагедии, по мнению спикера, привело ненадлежащее соблюдение действующего законодательства
К трагедии, по мнению спикера, привело ненадлежащее соблюдение действующего законодательства
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде работают над разработкой проектов законов, которые помогут предотвратить такие трагедии, как пожар в доме престарелых в Харькове.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

На самом деле многое определено законодательно. Единственная проблема, что они (законы - ред.) не выполняются должным образом. Параллельно с этим есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подготовленные профильными комитетами, предоставлены Верховной Раде и рассмотрены", - сказал Разумков.

Он добавил, что в таких вопросах должна быть общая работа Рады и всех институтов, чтобы такие случаи не происходили.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

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