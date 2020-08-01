ГБР дало оценку действиям полицейских при ликвидации "полтавского террориста"
В Государственном бюро расследований дали предварительную оценку действиям правоохранителей во время ликвидации так называемого "полтавского террориста" Романа Скрыпника.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным ведомства, пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет.
Подчеркивается, что согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий.
Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования", - указано в сообщении.
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Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.
Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".
Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.
1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.