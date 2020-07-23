"Полтавский террорист" едет с заложником в сторону Киева

Его сопровождают полицейские автомобили

Его сопровождают полицейские автомобили

Фото: poltava.to

Автоугонщик, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, и взял в заложники полковника полиции, едет в сторону Киева.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Введено в действие спецоперацию "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города", - написал Синегубов.

Он добавил, что преступник движется в направлении Киева, его сопровождают полицейские автомобили.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.