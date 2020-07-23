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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 12:43 32

"Полтавский террорист" едет с заложником в сторону Киева

23 июля 2020, 12:43 32
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Его сопровождают полицейские автомобили
Его сопровождают полицейские автомобили
Фото: poltava.to
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Автоугонщик, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, и взял в заложники полковника полиции, едет в сторону Киева.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Введено в действие спецоперацию "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города", - написал Синегубов.

Он добавил, что преступник движется в направлении Киева, его сопровождают полицейские автомобили.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Киев Полтава Олег Синегубов Полтавская область ОГА террорист
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