В Киеве водители эвакуированных авто устроили протест на штрафплощадке
В Киеве на штрафплощадке по адресу улица Набережно-Луговая, 4, где возвращают владельцам эвакуированные машины, возмущенные водители вызвали полицию.
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Они возмущены действиями сотрудников штрафплощадки и задержкой процедуры возврата автомобилей.
Водители оплатили штраф через приложение SmartCity, но это никак не способствовало ускорению процедуры возврата, хотя в рекламных брошюрах отмечается, что процедура длится 4 минуты.
Известно, что в помещении штрафплощадки и у здания находится около 50 водителей, ситуация напряженная. Они пишут заявление в полицию и грозятся не выпустить работников штрафплощадки с рабочих мест.
В учреждении говорят, что не успевают из-за малого количества работников. Они советуют водителям приехать в другой день, однако те отказываются, так как за стоянку нужно платить деньги.
Напомним, 13 июля Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД. Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах.