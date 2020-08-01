В Киеве водители эвакуированных авто устроили протест на штрафплощадке

Они требуют быстрого возвращения автомобилей

Они требуют быстрого возвращения автомобилей

Фото: ТСН

В Киеве на штрафплощадке по адресу улица Набережно-Луговая, 4, где возвращают владельцам эвакуированные машины, возмущенные водители вызвали полицию.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Они возмущены действиями сотрудников штрафплощадки и задержкой процедуры возврата автомобилей.

Водители оплатили штраф через приложение SmartCity, но это никак не способствовало ускорению процедуры возврата, хотя в рекламных брошюрах отмечается, что процедура длится 4 минуты.

Известно, что в помещении штрафплощадки и у здания находится около 50 водителей, ситуация напряженная. Они пишут заявление в полицию и грозятся не выпустить работников штрафплощадки с рабочих мест.

В учреждении говорят, что не успевают из-за малого количества работников. Они советуют водителям приехать в другой день, однако те отказываются, так как за стоянку нужно платить деньги.

Напомним, 13 июля Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД. Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах.