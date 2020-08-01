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01 августа 2020, 15:48 12

В Киеве водители эвакуированных авто устроили протест на штрафплощадке

01 августа 2020, 15:48 12
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Они требуют быстрого возвращения автомобилей
Они требуют быстрого возвращения автомобилей
Фото: ТСН
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В Киеве на штрафплощадке по адресу улица Набережно-Луговая, 4, где возвращают владельцам эвакуированные машины, возмущенные водители вызвали полицию.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Они возмущены действиями сотрудников штрафплощадки и задержкой процедуры возврата автомобилей.

Водители оплатили штраф через приложение SmartCity, но это никак не способствовало ускорению процедуры возврата, хотя в рекламных брошюрах отмечается, что процедура длится 4 минуты.

Известно, что в помещении штрафплощадки и у здания находится около 50 водителей, ситуация напряженная. Они пишут заявление в полицию и грозятся не выпустить работников штрафплощадки с рабочих мест.

В учреждении говорят, что не успевают из-за малого количества работников. Они советуют водителям приехать в другой день, однако те отказываются, так как за стоянку нужно платить деньги.

Напомним, 13 июля Рада ужесточила наказание за нарушение ПДД. Закон повышает штрафы за нарушения на дорогах.

ПДД протест полиция водители авто штраф
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